Nike, uno dei brand più conosciuti al mondo da sportivi e non solo, prevede la possibilità di acquistare prodotti su Amazon a prezzi decisamente scontati, infatti oggi le richieste partono da soli 13 euro, riuscendo così a garantire al consumatore finale un risparmio assolutamente degno di nota.

Nell’idea comunque di godere di un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente, dovete sapere che per spendere così poco non sarà mai possibile avere tra le mani un capo di vestiario particolarmente complesso, in questo caso parliamo difatti di un set di 3 paia di calzini da uomo, nella loro colorazione nera con logo ricamato in bianco a contrasto nella parte superiore.

Nike, ecco il prodotto da acquistare subito

E’ davvero arrivato il momento di acquistare il vostro (primo) prodotto Nike, infatti in questi giorni gli utenti possono pensare di aggiungere al proprio carrello le 3 paia di calze Nike di spugna con un prezzo finale che corrisponde esattamente a soli 13,47 euro complessivi, così da riuscire a risparmiare più di 5 euro sul listino (anche se il prezzo mediano era stato di 14,98 euro).

Disponibili a tutti gli effetti in varie misure, dalla S fino all’XL, le calze oggetto del nostro articolo sono realizzate al 71% in cotone, al 26% in poliestere, al 2% in elastan ed al 1% in poliammide. Sono facilmente lavabili in lavatrice, realizzata con tessitura a maglia e motivo ricamato (il logo quindi non è stampato, ma ricamato direttamente nella calza). A differenza di quanto si potrebbe pensare, sono interamente realizzate in Italia, non in fabbriche provenienti dall’estero o similari. Spedizione rapidissima gestita direttamente da Amazon.