L’arrivo imminente delle festività natalizie, come consuetudine, apre le porte a un’opportunità unica per chi desidera rinnovare il proprio piano di telefonia mobile. In questo contesto, ci focalizziamo sulla straordinaria offerta Flash 220 XMas Edition proposta dall’operatore virtuale 1Mobile, pensata esclusivamente per i nuovi clienti, rendendo questo periodo natalizio ancora più speciale.

L’originario piano Flash 220, lanciato lo scorso giugno come una suggestiva offerta estiva, ha mantenuto la sua presenza nel catalogo dell’operatore anche nei mesi successivi. La versione “XMas” di questa proposta è attualmente disponibile per l’attivazione fino al 15 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe, regalando ai nuovi clienti un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Questa esclusiva versione offre un’irrinunciabile riduzione del 50% sul costo del primo mese, con la possibilità di attivazione gratuita in caso di portabilità numerica (sostituendo così i tradizionali 4,99 euro).

Attiva la Flash 220 XMas Edition Prima del 15 Dicembre

La Flash 220 XMas Edition si distingue per:

– Minuti Illimitati: Chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali.

– 90 SMS: Messaggi inclusi da inviare a qualsiasi numero nazionale.

– 220 GB di Traffico Dati: Una generosa quantità di dati fino alla velocità del 4G.

– Tariffa Mensile: Un costo promozionale di 4,99 euro per il primo mese, successivamente 9,99 euro dalla seconda mensilità.

– Attivazione Gratuita: Contributo di attivazione gratuito in caso di portabilità (9,99 euro per chi attiva un nuovo numero).

È importante sottolineare che 1Mobile, grazie all’aggregatore tecnico Effortel, offre la possibilità di navigare sulla rete Vodafone 4G con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, garantendo così una connessione veloce e affidabile.

Come risparmiare con 1Mobile questo Natale

Per quanto riguarda il costo di una nuova SIM, nei punti di vendita fisici sarà di 10 euro, mentre tramite l’attivazione online è possibile ottenere sia la SIM che le spese di spedizione gratuitamente, offrendo un ulteriore incentivo a sfruttare questa offerta durante il periodo natalizio.

In conclusione, la Flash 220 XMas Edition di 1Mobile si presenta come un’opportunità imperdibile per coloro che cercano un piano di telefonia mobile conveniente e ricco di vantaggi in occasione delle festività. Approfittare di questa offerta esclusiva significa non solo risparmiare, ma anche godere di una connessione affidabile e di un piano tarifario flessibile. Non lasciatevi scappare l’occasione di rendere questo Natale ancora più speciale con 1Mobile!