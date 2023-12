Very Mobile illumina il tuo Natale con una serie di promozioni telefoniche davvero uniche senza perdere di vista l’obiettivo principale: il risparmio.

L’operatore telefonico virtuale si è sempre distinto per i suoi servizi eccellenti e per i suoi prezzi economici ma per l’arrivo delle festività natalizie ha davvero superato se stesso.

Ricordiamo che Very Mobile è uno dei principali operatori virtuali del nostro Paese che al momento conta 2,7 milioni di clienti e che poggia sulla rete dell’operatore tradizionale di WindTre.

Very Mobile, occhio alle tariffe telefoniche per il Natale

Il Natale sta arrivando e con lui anche le promozioni telefoniche dedicate di Very Mobile.

Cos’avrà in serbo per i propri clienti l’operatore?

Per tutta la clientela proveniente da altri operatori virtuali:

Minuti e SMS illimitati e 1 GB di internet a soli 4,99 euro al mese

a soli 4,99 euro al mese Minuti e SMS illimitati e 120 GB di internet a soli 5,99 euro al mese. Offerta disponibile solo entro l’11 dicembre

a soli 5,99 euro al mese. Offerta disponibile solo entro l’11 dicembre Minuti e SMS illimitati e 150 GB di internet a soli 6,99 euro al mese

a soli 6,99 euro al mese Minuti e SMS illimitati e 200 GB di internet a soli 7,99 euro al mese

a soli 7,99 euro al mese Minuti e SMS illimitati e 270 GB di internet a soli 9,99 euro al mese

Per la clientela con un nuovo numero

Minuti e SMS illimitati e 150 GB di internet a soli 6,99 euro al mese

a soli 6,99 euro al mese Minuti e SMS illimitati e 200 GB di internet a soli 7,99 euro al mese

a soli 7,99 euro al mese Minuti e SMS illimitati e 270 GB di internet a soli 9,99 euro al mese

a soli 9,99 euro al mese 300 GB di internet a soli 11,99 euro al mese

di internet a soli 11,99 euro al mese 500 GB di internet a soli 13,99 euro al mese

Per tutta la clientela provenienti dagli operatori TIM, Vodafone, ho.Mobile, Kena Mobile, WindTre e Spusu: