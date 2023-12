Un Power Bank è una batteria esterna che può essere caricata tramite un cavo USB da una fonte di alimentazione come un computer portatile o un caricatore a parete. Una volta carico, il Power Bank viene utilizzato per fornire energia a qualsiasi dispositivo elettronico.

Avere un Power Bank è sicuramente un ottimo paracadute nel caso si rimanga senza batteria su qualche dispositivo elettronico. La piattaforma Amazon ne sta proponendo uno da 20.000 mAh a meno di 30 euro, scopriamo i dettagli.

Power Bank da 20.000 mAh a meno di 30 euro su Amazon

Il Power Bank Iniu dispone di un’uscita aggiornata da 22,5W e le ultime tecnologie di ricarica rapida PD3.0 & QC4.0. In questo modo il tuo cellulare può essere caricato fino al 61% soltanto in 30 minuti. La maggior parte delle batterie portatili sul mercato non può caricare il tuo iPad o caricare a passo di lumaca. Invece, grazie a un’uscita ad alta velocità da 22,5W, INIU può caricare tutti gli iPad esistenti, anche gli ultimi modelli a PIENA velocità.

Diversamente dalla maggior parte dei caricabatterie con un solo ingresso USB C, INIU MegaPower 20W ha una porta di ingresso & uscita USB-C per adattarsi perfettamente ai tuoi nuovi iPhone, iPad e tutti i dispositivi USB-C in arrivo. Con una porta USB-C e due porte USB integrate, può caricare TRE dispositivi contemporaneamente. Il design a tre porte ti consente di condividere alimentazione portatile con famiglie e amici.

Diversamente dalla maggior parte dei power bank incapaci di caricare dispositivi a bassa corrente, INIU può funzionare non solo con tutti i cellulari, tablet ma anche con i tuoi dispositivi più piccoli come AirPods, cuffie Bluetooth, tracciatori fitness, orologi intelligenti, ecc. In questo momento la piattaforma Amazon lo sta proponendo a soli 29.99 euro a questo link.