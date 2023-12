Apple è in offerta quasi gratis su Amazon, i prodotti sono fortemente scontati per pochissimo tempo, per questo motivo avete a disposizione una selezione di riduzioni mai viste, che vanno a coinvolgere ad esempio l’Apple Magic Keyboard, un dispositivo completamente bluetooth che vi permetterà di controllare da remoto qualsiasi device, non solo a marchio Apple.

Le offerte di Amazon lasciano tutti a bocca aperta non solo a Natale, ma ogni giorno, infatti nessuno si sarebbe mai aspettato di poter spendere così poco sull’acquisto di un prodotto di tale livello. Il design è il solito caratteristico dei dispositivi dell’azienda californiana, minimale ed elegante, capace comunque di garantire ottime prestazioni generali a tutti i consumatori.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Apple è in offerta quasi GRATIS su Amazon

Acquistare la Apple Magic Keyboard è decisamente meno dispendioso di quanto immaginiate, infatti basteranno solamente 85 euro per il suo acquisto, nonostante comunque il prezzo di listino sia particolarmente elevato, se considerate appunto che sono necessari 109 euro (la riduzione applicata è del 21%).

Compralo su Amazon

La batteria integrata al dispositivo garantisce settimane di utilizzo lontani dalla presa di corrente, così da poterla utilizzare senza problemi in mobilità; in confezione si trova comunque il cavo di ricarica, che faciliterà la vita di tutti coloro che necessitano di una presa rapida. Il prodotto, come anticipato, può essere utilizzato con sistema operativo MacOS a partire da 11.3, per poi passare su iPadOS a partire da 14.5, oppure iPhone/iPod Touch con iOS 14.5 o successivo. Il collegamento, ovviamente, sarà completamente wireless, ovvero potrà essere utilizzata senza cavo, così da velocizzare la connessione e renderla più portabile.