Iliad, a Natale l'operatore ha deciso realizzare una canzone invitando un'infinità di volti noti

In occasione del periodo festivo, Iliad, noto operatore di telefonia attivo sul mercato italiano da diversi anni, ha deciso di celebrare il Natale con un’idea originale e coinvolgente per i suoi clienti e non solo. Quest’anno, l’azienda ha intrapreso un’iniziativa unica nel suo genere: la realizzazione di una canzone di Natale intitolata “Natale è per sempre”, che rappresenta un modo creativo e diverso per festeggiare questa ricorrenza.

Iliad: i volti presenti del videoclip

La canzone è interpretata da un cast di artisti noti e amati dal pubblico italiano. Rocco Hunt e Clara sono le voci principali del brano, che vede la partecipazione di figure celebri del panorama televisivo e dello spettacolo come Gerry Scotti, Tommaso Cassissa, Andrea Pisani, Beatrice Arnera, Anna Folzi, Vittorio Pettinato e Frank Gramuglia. La produzione musicale è stata affidata a Fabio Gargiulo, un nome noto nel settore della produzione musicale.

Il brano natalizio di Iliad non solo rispecchia lo spirito festivo tipico del periodo, ma include anche accenni al mondo della telefonia, rendendolo un connubio perfetto tra festività e identità aziendale. La canzone è accompagnata da un videoclip disponibile su TikTok e altre piattaforme social, permettendo una diffusione capillare e un facile accesso per tutti gli utenti.

Al di là dell’iniziativa musicale, Iliad non dimentica di offrire vantaggi tangibili ai suoi clienti. La compagnia ha lanciato per il periodo natalizio l’offerta FLASH 180, che mette a disposizione 180 GB di dati al prezzo di 9,99 euro al mese. Questa promo speciale è disponibile fino al 28 dicembre e rappresenta una proposta conveniente per coloro che cercano ampi pacchetti di dati a un costo accessibile.

Il ritornello della canzone “scusami è Natale, ti posso richiamare?” diventa quasi un simbolo dell’offerta di Iliad, sottolineando come, con un pacchetto dati così ampio, comunicare con i propri cari durante le festività non sarà più un problema. In questo modo, Iliad dimostra di essere un’azienda che sa coniugare promozioni vantaggiose con iniziative originali e coinvolgenti, rafforzando il suo legame con la clientela e lo spirito festivo del Natale.