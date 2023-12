L’Italia si prepara a colonizzare la Luna.

Sembra una fake news vero? Eppure è la verità !

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Thales Alenia Space di Torino stanno realizzando un modulo abitativo per gli astronauti del Programma Artemis. O vero, in poche parole, il nostro paese ha intenzione di progettare moduli abitativi sulla Luna. Lavoro che ha già dimostrato di saper svolgere egregiamente grazie alla sua comprovata esperienza nella costruzione di moduli abitativi per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

La prima casa sulla Luna, cosa si nasconde dietro questo ambizioso progetto

Il nuovo modulo abitativo che verrà realizzato sulla Luna è chiamato Multi-Purpose Habitation Module (MPH). La riuscita di questo progetto sarà davvero fondamentale nel Programma Artemis guidato dalla NASA.

A spiegare quali saranno le principali per caratteristiche del modulo abitativo lunare è stato Mario Musmeci, il fisico e ricercatore presso l’Unità di Ingegneria del Direttorato Programmi dell’Agenzia Spaziale Italiana e Focal Point per l’ingegneria degli studi del Programma Artemis.

Artemis, la casetta sulla Luna, come piace chiamarla a Musmeci, avrà un diametro di 3 o 4 metri. La sua grandezza definitiva è ancora da stabilire, ovviamente più grande sarà tanto avrà la possibilità di accogliere un maggior numero di astronauti.

Essa dovrebbe garantire una permanenza ed una stabilità tale da poter durare anche per diversi anni.

Insomma, il progetto è presentato come una sorta di “palestra” (fatta sulla Luna) per riuscire a prepararci al meglio all’arrivo dell’uomo su Marte, il fine ultimo reale di questa incredibile iniziativa spaziale.

Del resto Marte resta una delle più recenti e forti ambizioni per l’uomo.