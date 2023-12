L’arrivo della nuova tavoletta grafica con schermo Wacom One Creative rappresenta un passo avanti nel lavoro creativo, infatti permette di lavorare in piena comodità offrendo un esperienza simile alla sensazione su carta grazie alla presenza di un lieve attrito naturale che renderà l’utilizzo molto piacevole.

Si presenta con un display 13.3 full Hd 1920 x 1018 con vetro temperato che copre l’intera la superfice (bordi inclusi), a differenza della sua parte posteriore composta da plastica resistenze. Dotata di due piedini integrati per inclinare lo schermo regolandone l’inclinazione dello schermo donando una postura comoda e salutare.

Wacom One Creative: la tavoletta grafica

Lo stile semplice ed essenziale provista di un pratico porta penne laterale che permette di posare comodamente la penna (inclusa nella confezione) che non ha necessità di essere caricata, infatti basta calibrare le pressione della penna per renderla pronta all’utilizzo. Essa può essere collegata tramite un cavo multiplo che permette di collegarsi che da un lato ha le uscite HDMI e USB per computer e dall’altro lato ha un uscita USB-C per telefono o per l’alimentazione.

La sua leggerezza consente di impugnare la Wacom One Creative con una mano garantendo la versatilità nelle varie posizioni che si assumono. L’installazione è compatibile con diverse versione di MacOS 10.13 e le versioni successive, Windows 7, 8.1 o 10 e su alcuni modelli di Android. Inoltre ha preinstallati molti programmi di disegno ma ha la possibilità di istallare altri programmi di grafica. Possibilità di accedere a Internet che permette di scaricare i driver o altri file. La Wacom One Creative non è limitata pensata solo a gli esperti di disegno, ma può essere impiegata anche per svariati lavori ad esempio: per prendere appunti, lavorare su PowerPoint e altro ancora. La sua flessibilità e le sue caratteristiche avanzate la rendono uno strumento adatto a chiunque desideri esprimere la propria creatività o per svolgere compiti professionali in modo innovativo.