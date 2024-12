YouTube: la funzione di auto-doppiaggio AI per i video è stata estesa

YouTube sta lavorando tantissimo per migliorare l’esperienza dei suoi utenti, soprattutto per chi crea contenuti costantemente. A tal proposito tempo addietro si cominciò a parlare di una funzionalità di auto-doppiaggio AI, la quale è stata poi implementata. Ad oggi questa tecnologia innovativa diventa ufficialmente disponibile per tantissimi canali che risultano iscritti al Programma Partner. YouTube dunque ha esteso questa possibilità a molte altre persone.

Come funziona l’auto-doppiaggio AI su YouTube

Con questa funzionalità, i creator possono caricare un video su YouTube in lingua originale ottenendo in maniera automatica il doppiaggio. Questo viene fuori in otto lingue, le quali attualmente consistono in francese, tedesco, spagnolo, italiano, indonesiano, giapponese, portoghese e hindi.

Un elemento chiave di questa funzione è la possibilità per i creator di visualizzare in anteprima i doppiaggi generati. Prima della pubblicazione, possono decidere se mantenerli, modificarli o eliminarli, garantendo così una maggiore qualità e controllo sui contenuti finali. Questa è una possibilità per i creatori di contenuti di estendere ciò che realizzano anche in altre nazioni, ottenendo dunque più visualizzazioni.

Limiti e futuri sviluppi

YouTube ha riconosciuto che le voci generate dall’AI potrebbero non essere ancora del tutto naturali. Tuttavia, sono già previsti aggiornamenti per migliorare la qualità del doppiaggio, con particolare attenzione all’emulazione del tono, delle emozioni e delle caratteristiche ambientali.

Nonostante questi limiti, il sistema rappresenta un passo avanti nella democratizzazione dei contenuti digitali, rendendo più accessibili le informazioni su scala globale. La trasparenza di YouTube nel dichiarare le imperfezioni attuali della tecnologia riflette un approccio realistico e pragmatico.

Con questa iniziativa, YouTube si conferma leader nell’innovazione tecnologica applicata alla creazione e diffusione di contenuti video, offrendo nuove opportunità sia ai creator che agli spettatori in tutto il mondo. Eventualmente dovessero esserci altri aggiornamenti in merito, potrete trovarli direttamente qui. YouTube è in continuo cambiamento lo dimostra ancora una volta conquista miglioria.