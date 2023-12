AnTuTu, la rinomata piattaforma di benchmark, ha recentemente pubblicato la classifica degli smartphone Android più performanti nel mese di novembre 2023. Questa rivela una netta predominanza dei chipset di Qualcomm, in particolare con il nuovo Snapdragon 8 Gen 3, che si afferma tra le prime posizioni.

La classifica di AnTuTu riflette le prestazioni medie dei dispositivi, offrendo uno sguardo esaustivo sulle reali capacità di ogni smartphone. Grazie l’arrivo del nuovo SoC Snapdragon 7 Gen 3 di Qualcomm, il panorama dei device Android potrebbe subire ulteriori cambiamenti nei prossimi mesi.

I dieci modelli Android in classifica

Lo Xiaomi 14 Pro si posiziona al primo posto, superando la concorrenza con il suo impressionante punteggio medio. Nonostante la presenza del medesimo SoC e quantità di RAM, stacca nettamente il secondo classificato. Anche se ci sono aspetti simili allo Xiaomi, troviamo, con la medaglia di argento, il Nubia Z50S Pro attestandosi come una scelta di prestigio nel panorama degli smartphone Android.

Con il chipset Snapdragon 8 Gen 2, il Red Magic 8 Pro+ completa il podio, offrendo ottime prestazioni e dimostrando la forza della tecnologia Qualcomm. Continuando la serie Red Magic, il 8S Pro si piazza al quarto posto, confermando la presenza di dispositivi gaming tra i migliori in termini di prestazioni. Il gigante sudcoreano Samsung si fa spazio nella classifica con il suo Galaxy S23+, dimostrando il costante impegno nel proporre dispositivi Android di alto livello.

Un altro rappresentante di Xiaomi, il 13 standard, fa la sua comparsa sottolineando la costante competitività dell’azienda nel settore degli smartphone di fascia alta. In settima posizione, c’è invece la versione Pro dello stesso dispositivo. Ancora uno smartphone Android Nubia nella classifica, il Z50 si piazza all’ottavo posto, contribuendo alla diversificazione dei modelli presenti nella lista.

Il secondo rappresentante di Samsung nella top 10, il Galaxy S23 Ultra, dimostra come l’azienda abbia un ruolo fondamentale nella produzione e distribuzione di device Android. Chiude la top 10 lo Xiaomi 13T Pro è l’unico dispositivo con un chipset non Qualcomm, presentando il Dimensity 9200+. Tutti questi hanno rappresentato quest’anno l’innovazione pura nell’ambito telefonico tecnologico, dando una visione di come l’evoluzione si sia fatta strada tra gli smartphone. Avete uno di questi dispositivi? Potete confermare le posizioni il lista? Fatecelo sapere.