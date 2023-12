.

Recenti voci di mercato suggeriscono che Fastweb S.p.A., società italiana di proprietà di Swisscom, potrebbe essere in procinto di acquisire gli asset italiani di Vodafone. Questa indiscrezione sembra avere una base solida, secondo fonti anonime.

La notizia indica che Fastweb avrebbe già firmato un accordo di riservatezza (Non-disclosure agreement) per accedere a documentazione riservata di Vodafone Italia, un passo cruciale per preparare un’offerta formale. Questa mossa rappresenterebbe un significativo sviluppo nel panorama delle telecomunicazioni in Italia.

Il mercato in subbuglio come cambierebbe con la vendita di Vodafone?

L’interesse di Fastweb sembra concentrarsi sull’infrastruttura di Vodafone Italia, una delle più importanti nel Paese. L’obiettivo sarebbe diventare un operatore integrato, gestendo sia i servizi fissi che mobili. Nonostante l’attenzione verso l’infrastruttura, sembra che Fastweb potrebbe essere incline a rivendere i servizi consumer a Iliad, secondo quanto riportato dalle fonti.

La Vodafone, nel corso degli ultimi mesi, ha affrontato sfide significative, inclusi risultati finanziari deludenti e preoccupazioni crescenti tra gli investitori riguardo al debito e ai parametri di performance. La società ha attualmente circa 17,5 milioni di clienti mobili in Italia e la prospettiva di una vendita degli asset italiani è stata messa in discussione dopo il rifiuto dell’offerta da parte di un consorzio sostenuto da Iliad e Apax Partners l’anno scorso. Il motivo? Non sono stati giudicati come dei buoni azionisti.

Questi sviluppi arrivano in un momento di profondi cambiamenti nel settore. Recentemente, il Consiglio di Amministrazione di TIM , infatti, ha accettato di vendere la propria attività di telefonia fissa a KKR. Le società hanno sancito l’accordo per 22 miliardi di euro, un’affare che dovrebbe concludersi entro l’estate del 2024. Il panorama competitivo delle telecomunicazioni in Italia sta vivendo una fase di ridefinizione e l’eventuale acquisizione di Vodafone da parte di Fastweb potrebbe portare a un’ulteriore metamorfosi nel settore. Resta da vedere come andranno modificandosi gli sviluppi e quale impatto avranno sulle dinamiche competitive nel mercato.