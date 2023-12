WhatsApp, l’app di messaggistica ampiamente utilizzata, è pronta a migliorare l’esperienza delle videochiamate per gli utenti iOS con una nuova e entusiasmante funzionalità. Nella versione beta 2.23.25.72, attualmente disponibile su TestFlight, gli utenti attenti e gli appassionati hanno scoperto un’aggiunta stupefacente, segnando un passo significativo nell’evoluzione della tecnologia della comunicazione.

La scoperta è stata fatta da WABetaInfo, una fonte affidabile per gli aggiornamenti di WhatsApp, che ha rivelato che gli sviluppatori hanno attivamente lavorato per consentire di condividere l’audio durante le videochiamate. Sebbene la funzione sia ancora in fase di sviluppo, aspettiamo che questa venga implementata in un prossimo aggiornamento, promettendo un’esperienza di comunicazione più coinvolgente e interattiva.

Cosa consentirà la funzione WhatsApp

Durante una videochiamata, quando un utente condivide il proprio schermo, egli potrà condividere l’audio di qualsiasi video o la musica in riproduzione sul proprio dispositivo e condividerlo con tutti gli altri partecipanti alla chiamata. Questo apre un mondo di possibilità per gli utenti, consentendo loro di creare un’esperienza condivisa e coinvolgente. Dalla visione di video musicali insieme al piacere di ascoltare brani preferiti in compagnia. Questa funzione è pronta a superare i confini dell’intrattenimento per estendersi alla collaborazione professionale.

Tale innovativa modalità presenta però alcune limitazioni. In particolare, non sarà compatibile con le chiamate vocali o con le videochiamate in cui la fotocamera è disabilitata. Le potenziali applicazioni però sono molteplici e consentono a WhatsApp di essere utilizzata ancor meglio in caso di svago o per questioni professionali. Per coloro che sono impazienti di dare un’occhiata anticipata a questa opzione, è possibile partecipare al programma TestFlight di Apple, dove potranno scaricare la versione beta e sperimentare in anteprima questa rivoluzionaria funzione.

WhatsApp ha anche lanciato un’altra attesissima caratteristica. Questa nuova aggiunta consente agli utenti di condividere file multimediali mantenendo intatta la loro qualità originale, senza subire alcuna compressione. Adesso, inviare immagini ad alta risoluzione, video di qualità e altri file multimediali non comporterà la perdita di dettagli. Il processo garantirà che gli utenti possano godere appieno della loro esperienza di scambio di media. Guardando alla versione desktop emergono poi ulteriori cambiamenti in arrivo. L’attenzione è sull’introduzione di messaggi vocali autodistruttivi. Questa opzione permetterà agli utenti di inviare vocali che saranno visualizzabili solamente una volta, come per le foto, aggiungendo un elemento di riservatezza alle chat.