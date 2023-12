Una truffa molto pericolosa può davvero svuotarvi il conto corrente in pochissimi minuti, lasciandovi a tutti gli effetti con il becco di un quattrino, senza che vi accorgiate di come lo stesso malvivente sia riuscito ad ottenere lo stesso risultato. Il problema non è legato ad inadempienze o mancanze da parte delle banche, bensì proprio al singolo consumatore, che non sarebbe in grado di mantenere al sicuro il proprio denaro.

Il fenomeno è il solito denominato phishing, che corrisponde esattamente al tentativo da parte del malfattore di accaparrarsi le credenziali di accesso al conto, con l’utente finale pronto a consegnargliele su un piatto di argento, ovviamente senza volerlo. La maggior parte della truffa si snoda attraverso l’invio di un SMS o di una email, con la quale colui che vuole rubare il tutto, chiede al consumatore di premere un link interno, che dovrebbe collegarlo al sito ufficiale; le motivazioni che lo spingono verso una simile direzione sono le più disparate, si parte dalla semplice verifica di un tentativo di accesso indesiderato, passando per addebiti o accrediti da controllare.

Truffa pericolosa, attenzione a quello che accade

Nel momento in cui lo stesso utente dovesse malauguratamente decidere di seguire le indicazioni, si troverebbe su un sito identico all’originale, che presenta però una differenza sostanziale: il server su cui è salvato è gestito dal malvivente, il quale può leggere tutto ciò che viene inserito nello stesso, come appunto i dati sensibili e le credenziali di accesso.