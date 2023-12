Oggi abbiamo provato il Renault Kangoo Van E-Tech full Electric, un furgoncino estremamente interessante, uno dei più famosi nelle strade italiane ma completamente elettrico e tecnologico.

Estetica e bagagliaio

Soprattutto in virtù del prezzo, Renault si riconferma eccellente. Questo Kangoo ha delle dimensioni in lunghezza di 4,50 metri e un’altezza di 1,83 metri, quasi come un’auto normale. Il passo è di 2,07 metri. Lato estetico, non si può parlare di materiali estremamente premium essendo un mezzo da lavoro, ma comunque ci ha sorpreso.

I fari sono full LED per cui ottimi in strada, con due porte per i posti davanti e un portellone laterale per accedere al grande vano posteriore da 2500 litri, al quale si potrà entrare anche da dietro. Oltre a questo, aprendo il cofano antistante, ci saranno tutti i liquidi disponibili per la regolazione.

A differenza di tanti altri veicoli gli specchietti sono ancora manuali però il telecomando della chiave propone tutte le soluzioni. Apre anche lo sportellino frontale di ricarica. Anche questo Kangoo, nel momento in cui ci si avvicina, si apre automaticamente.

Gli interni

Aprendo le porte di questo Renault Kangoo Van E-Tech, si accede all’interno dove è possibile notare materiali in plastica, ma con effetto un po’ premium. Le sedute sono molto comode e c’è tutto ciò che occorre.

C’è un ampio vano portaoggetti sul lato passeggero, mentre sul lato guidatore ecco un volante tipico di Renault con comandi al volante e un display centrale che ospita CarPlay ed Android Auto, che però sembrano non connettersi sempre in automatico, pur essendo wireless.

Il cambio automatico si presenta leggermente più rialzato con più modalità. Molto utile, il supporto per smartphone regolabile poco più in alto dello schermo.

Motore, autonomia e ricarica

Per quanto riguarda il motore è completamente elettrico, sincrono a rotore avvolto e da 120 CV con 245 Nm di coppia. L’autonomia è di circa 285 chilometri, noi siamo arrivati a circa 250 chilometri, ma infondo dipende da come lo si utilizza. La velocità massima è di 135 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 avviene in 12,6 secondi.

La batteria si carica fino a 80 kW laddove è previsto, con i cavi che sono da acquistare come optional. La batteria è da 45 kWh, per cui dal 15 all’80% ci vorranno circa 20 minuti, ma sulle colonnine Combo. Con ricarica standard ci vogliono circa 35 minuti. In termini di consumi si va sui 16 kWh ogni 100 km. Si tratta dei migliori consumi in assoluto.

Come si guida? Davvero agevolmente in strada. Sembra di avere una semplice auto, anche in manovra. Complessivamente niente male.

Conclusioni

A noi questo Renault Kangoo è piaciuto molto. È molto comodo da utilizzare in città nonostante abbia diversi angoli ciechi essendo appunto un furgoncino. Il suo utilizzo dunque è molto consigliato a chi ha bisogno di un veicolo da lavoro, di certo non ve ne pentirete.