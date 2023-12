WhatsApp, finalmente la nuova funzione per FOTO e VIDEO

Unitamente a tutti gli altri aggiornamenti, WhatsApp ha costruito una piattaforma ad oggi davvero impeccabile. Nel mondo della messaggistica istantanea non esiste un altro colosso che possa contendere il primato a questa fantastica applicazione, ormai divenuta un punto fisso per tanti utenti.

Sono oltre 2,5 miliardi le persone nel mondo che si servono servono di WhatsApp ogni giorno, sia per lavoro che per svago. Questo dovrebbe lasciar capire il percorso che l’azienda ha fatto negli anni, cambiando proprietà e soprattutto cambiando modo di aggiornarsi. Il 2023 è stato infatti fondamentale per il miglioramento di WhatsApp, che infatti ha riportato decine di aggiornamenti con nuove funzionalità e piccoli accorgimenti molto importanti.

Ad oggi, sebbene sia arrivata alla fine dell’anno, si parla ancora di qualche cartuccia da sparare per questo 2023. Secondo quanto riportato l’applicazione starebbe per introdurre una nuova funzione che piacerà di sicuro agli amanti dei file multimediali. Dopo aver visto gli aggiornamenti della scorsa estate che hanno comportato la possibilità di inviare foto e video in alta definizione, sta per arrivare di meglio.

WhatsApp, ora foto e video potranno essere inviati in qualità originale

Stando alle ultime informazioni riferite dagli organi più informati riguardo WhatsApp, l’applicazione sarebbe per lanciare un aggiornamento. Secondo quanto riportato infatti sarà possibile inviare i file multimediali in formato originale.

Registrando un video in alta qualità o scattando una foto in alta risoluzione, si potrà inviare il tutto al proprio interlocutore senza alcuna riduzione. Al momento l’aggiornamento sarebbe in via di rilascio solo per iOS ma ovviamente arriverà anche per Android.