Iliad, il quarto operatore mobile nazionale, celebra il periodo natalizio con il ritorno della sua offerta Flash 180, destinata agli utenti con un elevato consumo dati mensile. Questo pacchetto speciale include 180 GB di traffico dati in 4G, 4G+ e, dove disponibile, anche in 5G. Il tutto è arricchito da chiamate e SMS illimitati, proponendo un pacchetto completo a soli 9,99 euro al mese.

Arriva Flash 180 di Iliad

Inserita all’interno della campagna natalizia di Iliad, l’offerta Flash 180 pone al centro il concetto di “per sempre”. L’operatore assicura ai propri utenti che le tariffe non subiranno alcuna rimodulazione, garantendo stabilità e trasparenza nelle relazioni contrattuali. Questa promessa si estende anche alla tutela dai cambiamenti legati all’inflazione, assicurando la continuità delle condizioni contrattuali nel tempo.

L’offerta non si limita alla generosa quantità di dati, includendo anche SMS e minuti illimitati verso telefoni fissi e mobili in oltre 60 destinazioni, sia in Italia che in Europa. Per la navigazione in roaming nell’Unione Europea, sono inclusi 10GB di traffico dati.

I vantaggi dell’offerta Flash 180 non si esauriscono qui. Gli utenti possono usufruire di numerosi servizi e funzionalità, tra cui Mi Richiami, la possibilità di utilizzare lo smartphone come hotspot per connettere computer e altri dispositivi, controllo del credito residuo, segreteria telefonica e molte altre opzioni.

I vantaggi di passare a Iliad

Coloro che già godono di un’offerta Iliad attiva possono effettuare un upgrade alla nuova Flash 180 per aumentare la propria disponibilità di GB. L’attivazione dell’offerta è possibile online attraverso il sito web dell’operatore o nei più di 6.000 punti vendita distribuiti sul territorio, tra cui Iliad Corner, Iliad Point, Iliad Express e Iliad Space.

Si sottolinea che, salvo future proroghe, l’offerta Flash 180 è disponibile per la sottoscrizione solo fino alle ore 10 del 28 dicembre. Nel frattempo, a partire dal mese di novembre, la fibra Iliad raggiunge oltre 3 milioni di case in più, ampliando ulteriormente la copertura della rete.

Per coloro che stanno ancora valutando il passaggio a Iliad, consigliamo di verificare la copertura prima di abbonarsi. Nel gennaio del 2022, Iliad ha ampliato la sua presenza nel mercato della connettività fissa, presentando la sua prima offerta 100% fibra. Tutti i dettagli, compresi i prezzi e il funzionamento, sono stati dettagliatamente esplorati sul sito web ufficiale dell’operatore, fornendo agli utenti informazioni complete per una scelta consapevole.