Il volantino di casa Euronics vuole rappresentare la più rapida alternativa a tutti gli altri rivenditori di elettronica del nostro paese, con la sua capacità di riuscire a permettere al consumatore finale di raggiungere un elevato livello di risparmio, anche nel momento in cui dovesse comunque decidere di acquistare la tecnologia di ultima generazione.

Le differenze di socio in socio sono praticamente assenti, ciò apre le porte ad un risparmio davvero unico per tutti coloro che vogliono sin da subito acquistare il meglio del meglio, anche eventualmente approfittando di ciò che il sito ufficiale sembra essere attualmente in grado di offrire.

Euronics, offerte a più non posso con il volantino di oggi

La campagna promozionale di Euronics è in scadenza domani, 7 dicembre 2023, ciò sta a significare che avete ancora poco tempo a disposizione per approfittare dei tantissimi sconti disponibili, che partono dal bellissimo Motorola Razr 40 Ultra 5G, oggi acquistabile a soli 999 euro.

Le alternative, sempre restando nella fascia altissima, sono ridotte al minimo, per questo motivo è necessario scendere entro una spesa di 500 euro, con la quale arrivare ad acquistare il bellissimo Xiaomi 13T, nella sua variante da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, oppure il Realme 11 Pro+ 5G, che oggi lo potete fare vostro con un esborso di soli 429 euro.

Tutti questi sconti sono raccolti per comodità sulle seguenti pagine, oppure vi potete anche collegare al sito ufficiale dell’azienda.