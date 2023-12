WhatsApp è divenuta nostra alleata nel mandare messaggi ai contatti. La sua versatilità e le tante opzioni soddisfano tutte le nostre esigenze egregiamente. Gli sviluppatori, poi, sono sempre alla ricerca di funzioni che vadano ad implementare l’esperienza dell’utenza, rendendola al contempo sicura. Solo negli ultimi mesi sono state aggiunte funzioni inerenti alla privacy o all’invio dei file multimediali in alta definizione.

Anche se si crede di conoscere ogni aspetto di WhatsApp probabilmente ci si sbaglia. Esistono dei piccoli trucchi e nuove opzioni che potrebbero risultare parecchio utili, soprattutto se si vuole tener sotto controllo le proprie chat. Uno di questi riguarda i messaggi vocali e la possibilità di applicare un sistema di autodistruzione che li cancella automaticamente dopo 24 ore o appena dopo che il contatto lo avrà riprodotto.

Come funziona il trucco per l’eliminazione dei vocali WhatsApp

Attualmente in fase di test da parte di alcuni utenti beta, questa funzione presto sarà resa disponibile a un numero sempre crescente di persone. Simile al concetto di inviare foto o video visibili una sola volta, ora avrai la possibilità di registrare vocali che saranno ascoltabili soltanto una volta. Il processo è parecchio intuitivo. Mentre registri il messaggio vocale, tieni premuta l’icona del microfono e scorri verso l’alto per attivare la modalità di autodistruzione, che verrà indicata da un “1”. In questo modo, potrai inviare un messaggio audio che si autodistruggerà dopo essere stato ascoltato.

L’utilità di questa funzione è evidente in molteplici contesti. Immagina di dover condividere informazioni sensibili o dettagli personali attraverso un messaggio vocale, ma desideri che tali informazioni non rimangano memorizzate sul dispositivo del destinatario. Questo può essere particolarmente utile per conversazioni private, scambi di indirizzi o comunicazioni di breve durata che preferiresti non lasciare tracce dopo l’ascolto.

Nella nostra era, in cui la privacy online è una preoccupazione sempre più rilevante, l’introduzione di funzionalità come i vocali autodistruttivi dimostra l’accortezza di WhatsApp nel fornire opzioni avanzate per controllare e gestire la propria esperienza di messaggistica. Le notizie riguardanti il rilascio globale non sono ancora state condivise sul web, l’opzione deve superare prima la fase di test. Si suppone però che questa abbia da subito successo, quindi non dovrebbe passare molto prima che diventi di dominio pubblico. Ti aggiorneremo appena sapremo di più!