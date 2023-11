Con oltre 4 miliardi di persone dotate di smartphone, possiamo affermare con sicurezza che i telefoni intelligenti sono ormai una tecnologia onnipresente su scala globale. Ma quali sono le applicazioni imprescindibili che devono assolutamente trovare spazio sui vostri dispositivi? Ecco le cinque principali!

Iniziamo con un servizio di messaggistica istantanea, e in questo contesto, Whatsapp si presenta come la scelta predominante in Europa. Se non avete questa app sul vostro smartphone, potreste avere difficoltà a comunicare con amici e familiari. Sebbene in altre parti del mondo la situazione possa variare, al momento, l’app di Meta rimane essenziale su qualsiasi dispositivo.

Al secondo posto troviamo un’app per la gestione e il backup dei file, la cui scelta varia in base al sistema operativo. Gli utenti iOS possono usufruire di iCloud, preinstallato su ogni iPhone. Per gli utenti Android, le opzioni sono molteplici, e se potete permettervi una spesa mensile, Onedrive di Microsoft è una scelta consigliata, offrendo non solo spazio di archiviazione ma anche accesso alla suite di Microsoft Office.

Guida alla selezione delle app perfette: una per ogni esigenza

Per quanto riguarda l’intrattenimento, è necessario optare per app di streaming video o musicale. La scelta dipende dal vostro budget: YouTube offre funzionalità in gran parte gratuite, consentendo di guardare video e ascoltare musica con alcune interruzioni pubblicitarie. Se siete disposti a pagare, Apple Music o Spotify sono ottime opzioni per la musica, mentre per film e serie TV si consigliano Disney+, Netflix o Amazon Prime Video (gratuito per gli abbonati ad Amazon Prime).

Per la produttività, le opzioni sono numerose, ma la suite Office di Microsoft è incontestabilmente completa, versatile e potente anche su smartphone e tablet. Word, PowerPoint ed Excel sono disponibili gratuitamente per il download, ma per la modifica attiva potrebbe essere necessario un abbonamento mensile.

Infine, non dimenticate di installare Google Maps sul vostro smartphone: le mappe offerte da questo servizio sono costantemente aggiornate, fornendo indicazioni precise sul traffico e sui lavori in corso. È di gran lunga la migliore opzione sul mercato e un’app imprescindibile per ogni telefono.

Insomma, nell’era in cui oltre 4 miliardi di individui possiedono uno smartphone, le applicazioni essenziali diventano la chiave di accesso a un mondo digitale condiviso e sempre più interconnesso. E voi, quali applicazione avete sul vostro smartphone?