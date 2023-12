WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea della società di Mark Zuckemberg (Meta), ha recentemente introdotto una serie di innovazioni significative con la versione dell’aggiornamento 23.24.73 disponibile si sistemi iOS. Tra le novità più rilevanti, spicca la possibilità di inviare foto e video mantenendo la qualità originale, ma con la particolarità di condividerli sotto forma di documenti.

Ora gli utenti iPhone possono inviare foto e video mantenendo la qualità originale. Basta toccare il simbolo “+” nella chat, selezionare “Documento” e quindi “Scegli foto o video” per iniziare con la condivisione. WhatsApp fino a poco tempo fa comprimeva le foto nel formato JPEG. La compressione andava sì a ridurre le dimensioni del file, ma al contempo ne comprometteva la qualità. Anche i video venivano modificati, ma per quale ragione? Quando l’app era agli inizi i nostri smartphone non erano ancora pronti per l’alta definizione, mentre ora, grazie alle tecnologie innovative, è possibile.

Cosa altro è compreso nell’aggiornamento WhatsApp

La versione 23.24.73 rende possibile avviare chat vocali senza la necessità di effettuare una chiamata. Questa funzionalità è particolarmente utile nei gruppi di dimensioni con tanti membri. Whatsapp ha anche aggiunto nuove bolle nelle chat per semplificare l’identificazione delle chiamate perse, in corso e completate. Questo permette agli utenti di avere una visione più chiara delle proprie attività di comunicazione.

Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di reagire rapidamente a uno stato utilizzando l’avatar dell’utente. Toccando “Rispondi”, si può selezionare una delle 6 reazioni predefinite, con emoji, e esprimere il proprio parere rapidamente. Questa funzione segue la scia delle altre piattaforme, adattandosi ad una comunicazione “fast” e senza troppo impegno, perfetta per utenti che non hanno molto tempo.

Tale aggiornamento, che può essere scaricato gratuitamente sull’App Store, offre una serie di miglioramenti che vanno oltre la semplice messaggistica. La recente introduzione di un sistema di protezione tramite codice segreto per le chat protette dal “Lucchetto” è un ulteriore passo avanti nella sicurezza e nella privacy degli utenti. Di conseguenza, la visualizzazione di tali chat è possibile solamente inserendo il codice nella barra di ricerca dedicata. Whatsapp continua così a rispondere alle esigenze degli utenti fornendo nuove funzionalità e miglioramenti all’esperienza di utilizzo.