Cocreator, finalmente l'Intelligenza Artificiale ha raggiunto anche Paint

Microsoft ha compiuto un significativo passo avanti nell’ambito dell’intelligenza artificiale (IA) integrandola nel suo storico software di grafica, Paint. Originariamente disponibile solo per gli utenti Insider, la funzione Cocreator IA è stata estesa a tutti gli utenti di Windows 11 a partire dalla fine di novembre 2023. Questo aggiornamento rappresenta un’evoluzione notevole per il software, portando l’intelligenza artificiale nelle mani di un pubblico più ampio.

Cocreator: le funzionalità del generatore IA

Cocreator, il generatore di immagini basato su DALL-E 3 di OpenAI, è ora accessibile direttamente dall’interfaccia di Paint. Questa innovativa funzione permette agli utenti di creare immagini uniche attraverso input testuali, facilitando la realizzazione di grafiche senza la necessità di competenze artistiche avanzate. Al primo avvio del programma aggiornato, gli utenti troveranno una presentazione in italiano che spiega le nuove funzionalità. Un’icona specifica, situata in alto a destra nell’interfaccia di Paint, consente l’accesso diretto alla funzione di generazione delle immagini.

In questa fase, gli utenti possono sperimentare con Cocreator scegliendo tra diversi stili per le loro creazioni. Tuttavia, la funzione è attualmente soggetta a una limitazione di 50 crediti, che consente la generazione di un massimo di 50 immagini. Questo limite rappresenta un equilibrio tra la libertà creativa e il controllo sull’uso delle risorse di elaborazione.

Nonostante sia ora disponibile per la versione stabile di Windows 11, la funzione Cocreator all’interno di Paint è ancora indicata come “in anteprima”. Questo suggerisce che Microsoft continua a testare e perfezionare la tecnologia prima di rimuovere eventuali restrizioni e ottimizzare ulteriormente l’esperienza utente. L’integrazione di Cocreator in Paint segna un punto di svolta nell’accessibilità delle tecnologie di intelligenza artificiale, offrendo agli utenti la possibilità di esplorare nuove frontiere creative con strumenti avanzati in modo intuitivo e accessibile.

Gli utenti interessati sono incoraggiati a verificare la disponibilità degli aggiornamenti di Paint tramite il Microsoft Store per sfruttare questa entusiasmante nuova funzionalità.