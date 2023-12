Fastweb con 2,7 milioni di clienti per la rete fissa e 2,2 milioni per la rete mobile, rappresenta uno dei principali operatori di telecomunicazioni presenti in Italia.

Il gestore deve la sua linea a WindTre, altro operatore telefonico che gode di una certa fama nel mercato italiano attuale e grazie al quale può godere di una copertura di rete totale su tutto il territorio nazionale. Infatti stiamo parlando di una copertura pari al 99.7%.

Una caratteristica particolare di Fastweb sta nella proposta di offerte e promozioni telefoniche davvero vantaggiose, non solo dal punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti.

Fastweb Mobile Maxi: costi e servizi inclusi

A tal proposito, la promozione che vi presentiamo oggi è nota come la Fastweb Mobile Maxi, che potrete provare per tre mesi in maniera totalmente gratuita. L’offerta include una pluralità di servizi, tra cui:

Minuti e chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali ed europei di rete fissa e mobile, non è previsto alcuno scatto alla risposta o altro costo accessorio

i numeri nazionali ed europei di rete fissa e mobile, non è previsto alcuno scatto alla risposta o altro costo accessorio Ben 300 GB di Internet alla massima velocità del 5G, per tutti i dispositivi compatibili;

alla massima velocità del 5G, per tutti i dispositivi compatibili; Tutti i vantaggi di Fastweb Plus Mobile, grazie al quale, ogni mese, avrete la possibilità di scegliere una nuova sorpresa;

grazie al quale, ogni mese, avrete la possibilità di scegliere una nuova sorpresa; Alcun vincolo contrattuale , potrete disattire l’operatore in qualsiasi momento e senza costi

, potrete disattire l’operatore in qualsiasi momento e senza costi Assicurazione Assistenza Pet di Quixa inclusa, per la sicurezza e la cura del vostro amico a quattro zampe;

inclusa, per la sicurezza e la cura del vostro amico a quattro zampe; Assistenza tramite App My Fastweb , su cui potrete avere controllare tutti i progressi della vostro piano, le altre promozioni disponibili e il credito residuo;

, su cui potrete avere controllare tutti i progressi della vostro piano, le altre promozioni disponibili e il credito residuo; 12 GB di roaming ogni mese per i paesi dell’ UK, Svizzera e Ucraina;

per i paesi dell’ UK, Svizzera e Ucraina; Minuti illimitati anche verso 60 destinazioni internazionali (tutta la lista disponibile sul sito web ufficiale dell’operatore);

(tutta la lista disponibile sul sito web ufficiale dell’operatore); Accesso a Fastweb Digital Academy , i corsi che ti consentiranno di comprendere e acquisire tutte le competenze professionali richieste nel mercato del lavoro attuale.

, i corsi che ti consentiranno di comprendere e acquisire tutte le competenze professionali richieste nel mercato del lavoro attuale. Spedizione presso il vostro domicilio e attivazione della Sim completamente GRATUITA ;

presso il vostro domicilio e completamente ; Attivazione rapida e semplice della promo online, anche attraverso SPID.

Dopo tre mesi gratuiti di promozione, l’offerta continuerà ad essere attiva al costo di 11.95 euro al mese.

Per tutti gli altri dettagli ed ulteriori informazioni a riguardo potete consultare il sito web ufficiale dell’operatore telefonico.