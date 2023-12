Unieuro è pronta a far sognare nuovamente i consumatori con una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, è una soluzione più unica che rara con la quale riuscire a confrontarsi nell’ottica comunque di avere tra le mani i migliori prodotti, a prezzi complessivamente accessibili.

Il volantino è ottimo per tutti coloro che vogliono acquistare nuovi smartphone e dispositivi elettronici, riuscendo altresì a raggiungere un livello di risparmio ben superiore alle aspettative. Gli acquisti, esattamente in linea con le promozioni precedenti di Unieuro, possono essere completati in via esclusiva nei negozi ed anche online (sull’e-commerce, al solito, la spedizione a domicilio è da considerarsi gratuita).

Unieuro, un volantino davvero pazzo per tutti

Una lunghissima serie di sconti speciali vi attende oggi da Unieuro, le categorie effettivamente disponibili sono le più disparate, si parte ad esempio dai grandi elettrodomestici, quali possono essere lavatrice con caricamento frontale a 389 euro di marca Candy, oppure anche un modello più economico di Indesit, che costa oggi solamente 249 euro.

Nel caso in cui si fosse interessati ad un televisore di ultima generazione, la scelta potrebbe ricadere sul samsung Series 7, che ha un prezzo di soli 387 euro (contro il valore consigliato di 499 euro), per finire poi con il bellissimo notebook di Asus, che ha un prezzo di 599 euro, contro i 929 euro di listino.

Tutti gli sconti di Unieuro, e molti altri ancora, possono essere scoperti qui.