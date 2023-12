Secondo un’analisi condotta da iSeeCars, una società specializzata nella consulenza per l’acquisto di veicoli di seconda mano, le auto BMW sono, in assoluto, quelle più vendute.

Infatti le BMW, sia nuove che usate, hanno una elevata ed impressionante velocità di vendita presso i concessionari.

Alcuni modelli in particolare molto più di altri.

Ma vediamo meglio di quali si tratta.

I modelli di BMW nuovi ed usati più venduti del momento

In base ai dati raccolti sembra infatti che la BMW X6, è quella che dimostra performance migliori. L’auto è infatti in grado di trovare un acquirente in soli 10 giorni, un risultato sorprendente se consideriamo che in media occorrono almeno 44,4 giorni per tutte le automobili.

Subito dopo troviamo la BMW X7 che, in genere, resta sul mercato all’incirca 21,6 giorni.

Invece, per quanto concerne le auto usate, abbiamo la BMW X5 che, soprattutto nella sua versione ibrida, si classifica decisamente come il modello più venduto, con una permanenza sul mercato di circa 26,8 giorni.

Segue poi la Toyota Highlander Hybrid con 29 giorni di permanenza e la Toyota Supra, anche quest’ultima molto apprezzata.

Ad ogni modo, impossibile non notare che le auto elettriche sono quelle meno ricercate sia nella classifica delle auto nuove che in quella delle auto usate. Si tratta di un dato davvero molto importante da prendere in considerazione. Soprattutto se pensiamo al fatto che secondo le disposizioni dell’Unione Europea, le vetture elettriche dovranno sostituire totalmente quelle a combustione, entro il 2030. Obiettivo assolutamente a cui non è possibile rincuiare per garantire una maggiore sostenibilità e protezione ambientale al nostro pianeta.