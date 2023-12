L’universo, con la sua vastità e complessità, presenta una serie di minacce cosmiche che spesso sfuggono alla nostra percezione quotidiana. Tra queste ansie cosmiche arriva ora l’irruzione di una stella vagabonda. Un team di ricercatori, guidato da Sean Raymond presso l’Astrophysique de Bordeaux in Francia, ha esplorato questa intrigante e spaventosa possibilità. Lo studio in questione è destinato alla pubblicazione sulla prestigiosa rivista “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”. Secondo questa teoria, suddetta stella potrebbe scontrarsi contro il nostro prezioso Sole e dunque distruggere l’intero Sistema Solare.

Immersi nell’affascinante mondo delle simulazioni astrofisiche, gli scienziati hanno cercato di dipingere un quadro dettagliato di ciò che potrebbe accadere nel caso in cui una stella errante decidesse di intraprendere un viaggio troppo ravvicinato al nostro sole. La distanza critica, oggetto di studio, è stata fissata a meno di 100 unità astronomiche, pari a 100 volte la media della distanza Terra-Sole. È interessante notare che esistono effettivamente stelle vaganti, nomadi cosmici che sfidano le convenzioni orbitando liberamente nell’universo.

La stella che mette in pericolo il Sistema Solare

Le conclusioni di questo studio astronomico evocano sia speranze che timori. Da un lato, c’è una nota di ottimismo: i ricercatori hanno calcolato che c’è più del 95% di probabilità che nessuno dei nostri otto pianeti venga perso in un simile scenario. Tuttavia, la sottile linea tra la sicurezza e la catastrofe diventa evidente quando si considera che, in certe condizioni, solo la Terra e Giove potrebbero sopravvivere all’incontro stellare. O anche che tutti e otto i pianeti potrebbero essere brutalmente espulsi dal Sistema Solare.

Il destino della Terra in un tale scenario oscilla tra diverse possibilità. Potrebbe subire un impatto devastante. Una prima opzione potrebbe vedere la Terra catapultata in un’orbita più fredda e distante, vagare nello spazio interstellare senza una casa definita, o persino essere catturata dalla stella invasiva di passaggio. Fortunatamente, la probabilità di un simile evento è estremamente bassa, portando sollievo alle menti inquiete.

Gli incontri ravvicinati con stelle vagabonde, capaci di esercitare un’influenza significativa sulle orbite dei pianeti, sono eventi straordinariamente rari, manifestandosi solo una volta ogni 100 miliardi di anni nella nostra attuale regione galattica. Questa rarità, tuttavia, non riduce l’urgenza della comprensione di tali fenomeni, poiché la nostra vulnerabilità cosmica richiede una continua esplorazione e comprensione degli eventi che si svolgono nei recessi dell’universo, anche quelli che sembrano remoti e improbabili. In un’epoca in cui la scienza avanza a passi da gigante, la ricerca di risposte a queste domande cosmiche ci porta a scrutare le stelle con occhi curiosi e a mantenere viva la fiamma della scoperta nel buio apparentemente infinito dello spazio.