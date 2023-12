TIM Power Iron e Supreme distruggono Vodafone, solo 6 EURO

Sembra essere questo il momento perfetto per far sottoscrivere un’offerta di TIM ad alcuni utenti. Il gestore infatti si sta impegnando alla grande per mettere in difficoltà le altre aziende, offrendo due soluzioni davvero importanti. Queste hanno sia minuti ed SMS che giga al loro interno e costano molto poco ogni mese.

Gli utenti che possono sottoscriverle sono coloro che hanno un’offerta di Iliad o che magari fanno capo ad alcuni gestori virtuali come Fastweb ad esempio ma anche CoopVoce e tanti altri.

TIM lancia ancora le sue Power, offerte incredibili che partono da 6,99 €

Per TIM il momento natalizio è sicuramente molto concitato; il gestore si rende spesso protagonista con le sue migliori promo. Questa volta è toccato a due opportunità davvero interessanti che fanno parte della stessa linea ma che differiscono sia nel nome che nei contenuti.

La prima offerta è la Power Iron, novità assoluta che al suo interno integra il meglio. Ogni mese gli utenti possono avere minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 100 giga disponibili per la navigazione web in 4G. Il prezzo mensile è di 6,99 € al mese con il primo che sarà gratuito.

La seconda offerta è arrivata già altre volte per gli utenti e prende il nome di Power Supreme Web Easy. TIM con questa soluzione offre il massimo, siccome, oltre a minuti ed SMS senza limiti verso tutti, ci sono anche 150 giga in 4G. Il prezzo aumenta leggermente e tocca 7,99 € al mese con il primo anche in questo caso gratis. I servizi sono inclusi.