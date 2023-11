TIM ruba gli utenti a Iliad con le due Power da 6 euro al mese

TIM sta proponendo delle nuove promozioni solo per chi proviene da Iliad o dagli altri gestori virtuali ora disponibili in Italia.

Nel momento in cui doveste ricevere un messaggio o decidere di cambiare gestore se fate parte di quelli citati poco più in alto, la Power Iron e la Power Supreme Web Easy sono ciò che vi occorre.

Bisogna sempre valutare le offerte prima di sottoscriverle ed è quello che stanno facendo gli utenti in quest’ultimo periodo. Il Natale si avvicina e molto spesso i gestori lanciano delle offerte a tema che possono sorprendere anche coloro che non ci credevano più.

TIM vuole dominare e lo fa con due promo strong: sono le nuove Power

Dopo aver lanciato offerte molto valide durante i mesi di settembre ed ottobre, novembre sembrerebbe essere stato quello della definitiva rinascita.

Sono infatti due le promozioni disponibili attualmente che stanno riportando indietro un mucchio di persone. TIM ha optato per la gamma Power, che ora si compone di due promo differenti. La prima è la Power Iron mentre la seconda è una vecchia conoscenza, ovvero la Power Supreme Web Easy.

Entrambe sono molto simili tra loro, sia per il nome che per i contenuti che offrono. Tutte e due infatti consentono agli utenti di avere minuti ed SMS senza limiti verso tutti i provider, con la connessione ad Internet che è presente in quantità differenti. Nel primo caso ci saranno 100 giga disponibili per un prezzo di 6,99 € al mese, mentre nel secondo caso si arriverà a 7,99 € al mese con 150 giga tutti in 4G.