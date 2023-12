Una delle piattaforme di riferimento a livello mondiale per lo streaming musicale è certamente Spotify. Milioni di utenti la utilizzato ogni giorno per ascoltare i propri brani preferiti o per scoprirne di nuovi grazie alle playlist sempre aggiornate.

Tuttavia, nonostante il successo globale, Spotify ha fatto un annuncio molto importante. La società sta andando incontro ad una scelta drastica che porterà alla riduzione della propria forza lavoro.

Questo si traduce in un taglio del numero di dipendenti per una totale del 17% pari a circa 1.500 persone. Si tratta di una notizia inaspettata presa direttamente dal management dell’azienda e comunicata dal CEO Daniel Ek a ridosso delle festività natalizie.

Spotify vuole rendere la propria struttura aziendale più snella e per questo sembra intenzionata a licenziare oltre 1.500 dipendenti

Le motivazioni nono sono chiare e indicano un generico allineamento dei costi a quelli che sono gli obiettivi finanziari. Le opzioni al vaglio del management erano due, scegliere una strada meno drastica con interventi diluiti nel corso dei prossimi due anni o agire in modo deciso in una sola volta.

Il CEO ha confermato che la scelta è stata ardua e difficile da prendere e che le conseguenze sconvolgeranno tutto il team. Nonostante la crescita registrata da Spotify negli ultimi anni, i costi rimanevano troppo elevati e quindi si è scelto di intervenire per andare incontro alle esigenze aziendali future per rendere il sistema azienda più snello.

Al fine di rendere meno dura la transizione, il piano di Spotify prevede la creazione di un periodo medio di indennizzo della durata di cinque mesi. Durante questi mesi, verrà garantita la copertura sanitaria oltre al supporto per nuovi sblocchi di carriera.