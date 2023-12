Lidl fa un grandissimo regalo a tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per risparmiare, in questi giorni ha deciso di attivare una bellissima campagna promozionale con la quale permettere l’accesso a prodotti di qualità, al giusto prezzo finale di vendita.

Il volantino, che potete sfogliare direttamente nell’articolo nelle parti inerenti alla tecnologia, è da considerarsi attivo solo ed esclusivamente nei negozi fisici sul territorio, ciò sta a significare che gli stessi acquisti non risultano essere effettuabili online. Le scorte, sfortunatamente, sono limitate e quindi potrebbero terminare anzitempo.

Lidl, offerte da pazzi con il volantino di oggi

Una campagna promozionale nuovamente incentrata sul fai-da-te vi attende proprio in questi giorni da Lidl, arrivano difatti gli sconti migliori dell’anno con tanti prodotti da acquistare ad occhi chiusi, come ad esempio la levigatrice a nastro ea disco, che presenta un prezzo di 89 euro, una bellissima smerigliatrice angolare, disponibile a 29 euro, passando per la tagliatrice al plasma, che costa solamente 129 euro, per finire con il tornio per legno, disponibile all’acquisto a 89 euro.

Gli utenti che invece volessero risparmiare ancora di più, potranno mettere le mani sul multimetro a pinza, il cui prezzo finale è comunque di soli 14,99 euro. Tutti questi sconti, e molti altri ancora, vi attendono da oggi da Lidl; come vi abbiamo anticipato, fate attenzione alle scorte, sono limitate e potrebbero terminare prima del previsto.