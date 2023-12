Android carica il Play Store: app e giochi a pagamento oggi GRATIS

Come succede ogni settimana ormai da sempre, il Play Store di Google regala dei titoli a pagamento gratis a tutti gli utenti Android. Qualsiasi sia il dispositivo che state utilizzando, potrete procedere al download di giochi ed applicazioni di vario genere senza dover pagare il prezzo originale che inizialmente gli veniva attribuito.

Ovviamente si tratta di un periodo promozionale, per cui la situazione non durerà per sempre. Il consiglio per tutti gli utenti Android è quello di procedere subito al download, non lasciando nulla al di fuori. Tutti i giochi e tutte le applicazioni che scaricherete adesso, saranno gratis per sempre, anche se li cancellerete e li scaricherete di nuovo. In basso c’è tutta la lista.

Android, all’interno del Play Store ci sono tanti titoli a pagamento da scaricare gratis

La lista migliore di contenuti da poter scaricare dal Play Store è proprio qui sotto. Come potete notare si tratta di app e giochi misti, titoli che da domani potrebbero ritornare a pagamento.

Basterà solo cliccare sui nomi dei titoli, dove sono stati incorporati dei link diretti, per ritrovarvi sul Play Store di Google.direttamente da lì partirà poi il download, ovviamente sul vostro smartphone.ogni gioco ed ogni app è stata controllata al fine di non costituire una minaccia tra malware e virus vari che girano ultimamente. Questo è l’elenco: