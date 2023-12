I giga per navigare in tranquillità non sono mai abbastanza e gli utenti lo sanno. Per questo sono infatti alla ricerca di offerte mobile favolose ma sempre dal prezzo contenuto. L’operatore telefonico virtuale ho Mobile, in particolare, ha reso disponibile sul proprio sito web un’offerta davvero super e con addirittura 300 GB di traffico dati.

ho Mobile, offerta imperdibile con ben 300 GB per navigare in tranquillità

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile sta proponendo un’offerta eccezionale con addirittura 300 GB di traffico dati. Quest’ultima è disponibile all’attivazione direttamente sul sito ufficiale dell’operatore ed ha un costo molto basso di 10,99 euro al mese. Nel bundle troviamo, oltre ai 300 GB, anche minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.

Gli utenti non dovranno poi pagare alcun costo di attivazione né alcun costo per la scheda sim. Sarà soltanto necessario effettuare una prima ricarica da 11 euro, da cui sarà scalato il costo del primo rinnovo di 10,99 euro. Si tratta tuttavia di un’offerta mobile di tipo operator attack. Questo significa che sarà attivabile soltanto da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Tra questi, sono compresi Iliad, Poste Mobile e Fastweb.

Per chi decide di attivare un nuovo numero, è disponibile un’altra offerta mobile. In questo caso, gli utenti avranno accesso a 150 GB di traffico dati ad un costo di 8,99 euro al mese. Gli utenti avranno poi comunque a disposizione minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti. Anche per questa offerta non sono inoltre previsti costi per l’attivazione e per la scheda sim.