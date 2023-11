House of the Dragon 2, la nuova stagione si sta facendo desiderare

Durante un recente incontro riservato alla stampa a New York, HBO ha rivelato importanti novità riguardanti il proprio palinsesto di serie televisive. Tra queste, spicca l’annuncio dell’uscita della seconda stagione di “House of the Dragon“, il prequel dell’epica saga “Game of Thrones”, prevista per l’estate del 2024. Sebbene una data precisa debba ancora essere comunicata, l’anticipazione ha già suscitato grande attesa tra gli appassionati.

House of the Dragon 2: quando arriverà?

In tale occasione, è stato mostrato in anteprima il primo trailer ufficiale della seconda stagione, una visione esclusiva per i giornalisti presenti. I dettagli non sono stati divulgati, mantenendo un velo di mistero sulle nuove vicende che verranno narrate nella serie.

Parallelamente, Casey Bloys, a capo della rete, ha condiviso aggiornamenti su un altro progetto atteso, lo spinoff “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, le cui riprese sono programmate per la primavera successiva. Questo slittamento è dovuto allo sciopero in atto della SAG-AFTRA, il sindacato degli attori americani.

Nonostante i recenti scioperi, come quello della Writers Guild of America che ha avuto luogo dal 2 maggio al 27 settembre, e quello del SAG-AFTRA iniziato il 14 luglio, la produzione della seconda stagione di “House of the Dragon” non ha subito rallentamenti. Le riprese hanno preso il via l’11 aprile presso gli Leavesden Studios di Warner Bros., grazie al completamento delle sceneggiature prima dell’inizio degli scioperi e al fatto che il cast è sotto contratto con la gilda britannica Equity, non coinvolta nelle dispute.

Mentre si attendono ulteriori dettagli e la pubblicazione del trailer al grande pubblico, gli spettatori possono ingannare l’attesa con le recenti immagini diffuse dal set della seconda stagione di “House of the Dragon”, che promettono un ritorno alle atmosfere intriganti e ai personaggi carismatici che hanno reso celebre il mondo creato da George R.R. Martin.