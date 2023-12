Motorola Solutions ha recentemente presentato la sua ultima innovazione nel campo della sicurezza e delle comunicazioni alla fiera PMRExpo 2023 in Germania. Si tratta della videocamera indossabile V500, progettata per le forze dell’ordine e il personale di primo soccorso, e si distingue per la compatibilità con le reti mobili LTE, consentendo la trasmissione in streaming in tempo reale della posizione GPS e delle riprese video direttamente alla sala di controllo.

L’introduzione della V500 rappresenta un notevole passo avanti nell’ottimizzazione delle risposte alle emergenze. Grazie alla connessione 4G, questa bodycam fornisce “occhi sulla scena” per coloro che coordinano le operazioni, consentendo loro di avere una consapevolezza più approfondita degli eventi in corso. Questo non solo facilita interventi più rapidi ed efficienti, ma consente anche al personale di prima linea di concentrarsi esclusivamente sulla gestione dell’emergenza senza distrazioni.

Motorola introduce la bodycam V500

Jeremiah Nelson, vicepresidente di Motorola Solutions, sottolinea l’importanza di questa funzionalità, evidenziando come la trasmissione in tempo reale della posizione GPS e delle riprese video possa migliorare notevolmente la gestione delle emergenze, monitorando costantemente la situazione sul campo e facilitando l’invio di soccorsi quando necessario.

Un elemento chiave di questa soluzione è il software VideoManager, che consente il download sicuro dei video registrati tramite LTE. Questo non solo agevola la gestione delle prove e delle indagini, ma rappresenta anche un risparmio di tempo e costi considerevole grazie alla possibilità di gestire la componente software e di manutenzione in remoto.

La V500 offre non solo una connettività avanzata, ma anche una qualità video e audio superiore. Funzionalità come la pre e post-registrazione assicurano la documentazione completa di ogni intervento. Inoltre, la completa integrazione con le altre soluzioni Motorola in uso alle forze dell’ordine, come le radio Tetra e le telecamere per le auto di pattuglia, crea un ecosistema tecnologico all’avanguardia al servizio della sicurezza.

Novità per i prodotti di sorveglianza

La presentazione di Motorola Solutions alla fiera includeva anche altri due prodotti innovativi. La radio mobile MXM600 TETRA, con tecnologia di soppressione del rumore basata sull’intelligenza artificiale, garantisce comunicazioni vocali chiare per gli agenti. Inoltre, il dispositivo indossabile TLK25, con funzionalità push-to-talk su rete Wi-Fi, è compatto e dotato di un assistente vocale integrato, fornendo ulteriori opzioni per le comunicazioni in situazioni critiche.

Il riconoscimento globale ottenuto da Motorola Solutions per i sistemi bodycam, con l’assegnazione del “Global Product Leadership Award 2023” da parte degli analisti di Frost & Sullivan, attesta l’efficacia e la superiorità delle loro soluzioni rispetto alla concorrenza.

In conclusione, l’impegno di Motorola Solutions nel continuo sviluppo di soluzioni per migliorare il lavoro quotidiano di forze dell’ordine, soccorritori e addetti alla sicurezza è evidente in questa presentazione all’avanguardia. La missione aziendale, sintetizzata nel motto “Solving for safer,” si riflette chiaramente nella progettazione di tecnologie avanzate per una sicurezza sempre maggiore.