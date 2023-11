Mediaworld continua a stupire, nonostante il Black Friday sia ormai terminato, mettendo sul piatto alcuni dei migliori sconti del periodo corrente, con la possibilità comunque di accedere a prodotti di ottimo livello, quali potrebbero essere smartphone di ultima generazione, e non solo.

Il risparmio da MediaWorld raggiunge l’eccellenza, con acquisti che possono essere tranquillamente completati sia in negozio che direttamente online, così è possibile accedere ad una lunga selezione di offerte speciali che raccolgono gli stessi identici prezzi bassi, con consegna a domicilio completamente gratuita (almeno nella maggior parte dei casi).

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, così potrete ricevere gratis i nuovi codici sconto Amazon sul vostro smartphone, e scoprire anche i prezzi migliori del momento.

MediaWorld, le occasioni sono davvero uniche nel loro genere

Con le offerte del Black Friday, MediaWorld ha sapientemente distaccato tutte le dirette concorrenti, riuscendo così a raggiungere e promettere un livello di risparmio quasi inedito ed esclusivo per i singoli consumatori. Oggi infatti gli utenti possono ancora per poche ore acquistare i migliori prodotti Samsung a cifre mai viste prima d’ora, come Galaxy S23 Ultra, che costa 899 euro, oppure il fratello maggiore Galaxy Z Flip5, disponibile a 999 euro, per finire con Galaxy S23, il cui prezzo è di soli 749 euro.

Nella fascia di prezzo che non supera i 500 euro, gli utenti potranno avere libero accesso a Xiaomi 13T, in vendita a 499 euro, oppure anche Samsung Galaxy S22, sempre disponibile alla stessa identica cifra. Tutti gli sconti li potete osservare nel dettaglio direttamente al seguente link, dove troverete l’elenco delle offerte speciali.