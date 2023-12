Il Polo Polestar Space di Roma, inaugurato il 28 novembre, accoglie i visitatori con l’imponente presenza della Polestar 3, un SUV dalle dimensioni maestose e linee aggressive, sottolineando un design elegante e sportivo che suggerisce il lusso intrinseco del veicolo. Accanto ad essa, la Polestar 2, una berlina fastback, condivide le stesse caratteristiche ma con uno stile unico. Questi veicoli rappresentano l’emblema della visione automobilistica della casa svedese e sono i protagonisti dell’ambiente di 289 metri quadrati situato presso la Via Giovanni Capranesi, 43, nel quartiere Collatino a Roma, rappresentando il secondo Polo Polestar in Italia dopo quello di Milano.

Il Polo Polestar Space è uno spazio elegante e spazioso che offre ai clienti l’opportunità di ammirare da vicino le vetture, di personalizzarle attraverso configuratori posizionati al centro e di prenotare test drive per vivere l’esperienza di guida elettrica. La fase di acquisto, invece, viene completata online, rafforzando l’approccio moderno e digitalizzato di Polestar al processo di vendita. Il direttore generale di Polestar, Alexander Lutz, sottolinea l’importanza di Roma come città chiave e il successo del nuovo Polo Polestar Space nel fornire un’esperienza efficiente e sorprendente, in linea con i principi chiave del marchio.

Nuovo showroom Polestar a Roma

Inoltre, il Dottor Lutz utilizza la presenza delle Polestar 2 e 3 nello spazio per affrontare le preoccupazioni degli scettici riguardo alla mobilità elettrica. Invita tutti a provare le vetture, a toccarle e guidarle per un weekend completo, sottolineando che questa esperienza pratica è cruciale per superare le barriere mentali associate ai veicoli elettrici. Confrontando il cambiamento con l’avvento dell’iPhone, Lutz suggerisce che l’esperienza diretta può trasformare le percezioni e convincere anche i più scettici sulla sostenibilità e le prestazioni dei veicoli elettrici.

Polestar, inoltre, ha ambizioni ecologiche significative, annunciando il progetto Project Zero, con l’obiettivo di costruire un’auto completamente a impatto zero entro il 2030. Il Dottor Lutz esprime la determinazione di raggiungere questo obiettivo e sottolinea il fatto che nessun altro nel settore automobilistico ha affrontato una sfida simile in termini di sostenibilità. Il Project Zero rappresenta un impegno tangibile per trovare soluzioni innovative e sostenibili, con numerosi partner di prestigio nel settore automobilistico che si sono uniti al progetto. Mentre si guarda al futuro, c’è l’auspicio che, entro il 2030, i risultati di Project Zero potrebbero essere presentati anche nello spazio Polestar di Roma, simboleggiando un passo significativo verso la sostenibilità nel settore automobilistico.