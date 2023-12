Fastweb, la magnifica offerta Mobile con 150 GB in 5G è gratis 3 mesi

Tra tutti i gestori virtuali che stanno riscuotendo gran successo in questo 2023 che ormai volge al termine, ci sono nomi molto importanti. Tra tutti quelli che gli utenti hanno avuto modo di apprezzare si presenta anche quello di Fastweb.

Fastweb distrugge la concorrenza con questa nuova offerta che costa 7,95 € ma che è gratis per tre mesi

La volontà principale di questa azienda è quella di promuovere tutte le offerte speciali, esattamente come la nuovissima Mobile. Questa riesce ad includere al suo interno tutto quello che serve a partire dai minuti e fino ad arrivare ad alcuni servizi importantissimi.

All’interno della promo sono disponibili i migliori aspetti che un utente potrebbe ricercare. Parliamo infatti di minuti, SMS ed un prezzo molto vantaggioso. Lo dimostra in pieno proprio Fastweb in genere, siccome non è la prima volta che accade. Adesso anche questa Mobile sceglie di continuare su questa lunghezza d’onda, utilizzando al suo interno minuti senza limiti e 150 giga al mese per navigare su internet utilizzando il 5G. L’offerta sarà gratuita per tutti coloro che la desiderano per 90 giorni, offrendo il 5G gratuitamente. Dopo i tre mesi gratis, Fastweb imporrà un prezzo mensile di 7,95 €.

È altrettanto da ricordare che la spedizione della scheda Sim è gratuita e che l’attivazione sarà veloce. Gli utenti potranno procedere a dare il via alla loro nuova promozione con la carta d’identità elettronica o con lo SPID. Nel caso in cui nessuna delle due risulti una soluzione gradita, si potrà procedere con la solita videochiamata di rito.