Meta, almeno nell’ultimo anno, è stata molto attenta nel cercare di aggiornare periodicamente la propria applicazione di messaggistica istantanea, nell’idea comunque di inserire nuove funzioni che potessero convincere sempre più utenti ad utilizzarla (nonostante ad oggi siano già più di 1 miliardo). In questi giorni, infatti, su WhatsApp Web, il servizio che permette di godere di WhatsApp direttamente da PC desktop o notebook, è possibile approfittare di una funzione già presente su mobile.

Stando a quanto trapelato e riportato dai ragazzi di WABetaInfo, infatti, Meta starebbe introducendo la possibilità di inviare immagini e video che si autodistruggono, così da incrementare nuovamente il livello della privacy del consumatore, ed essere effettivamente sicuri di non incappare nella diffusione a terzi dei contenuti inviati.

WhatsApp Web, arriva la funzione più richiesta.

Nel momento in cui l’utente andrà effettivamente a condividere l’immagine o il video, basterà cliccare la piccola icona a forma di cerchio (che presenta il numero 1), posta esattamente al sopra del tasto di invio. In questo modo ciò che verrà inviato sarà visualizzabile solo una volta, con l’impossibilità di effettuare screenshot o di condividerlo a terzi, per poi autodistruggersi completamente dallo smartphone del ricevente e dai server aziendali di WhatsApp.

Come vi abbiamo accennato la novità risulta essere oggi disponibile su WhatsApp Web, con l’idea che comunque dovrebbe arrivare entro brevissimo anche sulla relativa applicazione disponibile per i dispositivi Apple.