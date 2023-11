Hai sempre desiderato unno smartphone e che fosse in grado di rispecchiare i tuoi gusti creativi? Abbiamo la giusta alternativa per te. Esiste un dispositivo avente una tecnologia che va molto oltre la solita spia luminosa di notifica. Il Nothing Phone ha la caratteristica di un retro particolare che si illumina per avvisarti anche delle chiamate. In questo modo avrai la certezza di non perdere nessuna notizia.

Questo smartphone non si trova facilmente nei negozi, ma in soccorso viene ancora una volta Amazon, che attualmente lo propone in colorazione nera al vantaggioso prezzo di 379,00€, facendoti risparmiare 200€ sul prezzo di listino iniziale.

Lo smartphone che offre scatti da professionista

Il Nothing Phone presenta una proposta audace e innovativa: la Glyph Interface, un sistema rivoluzionario alla comunicazione visiva che cambia la percezione dell’uso dello smartphone con il dispositivo. I segnali non solo indicano chi sta chiamando, ma indicano anche eventuali notifiche delle app. La doppia fotocamera da 50MP di questo smartphone è stata progettata per catturare dettagli eccezionali in ogni momento, con la luce o al buio. La lente principale e l’apertura da ƒ/1.8, consentono infatti di scattare foto sempre nitide e luminose.

Il dispositivo dona prestazioni ottime a chi desidera scattare immagini eccezionali. Si desiderano foto panoramiche? Il campo visivo molto ampio (114°) offre in tal caso la possibilità di riprendere scene estese con grande flessibilità. A migliorare lo scomparto fotografico sono le funzioni intelligenti, in grado di individuare in modo automatico scenari diversi.

La creatività potrà raggiungere vette inesplorate tramite la registrazione in 4K, la modalità Live HDR e anche i 60 fps. L’HDR permette la riproduzione dettagliata di ogni luce e della più piccola ombra. Inoltre, se state pensando agli scatti di notte tranquilli, esiste un’apposita modalità che dona luminosità in qualsiasi condizione. Per ultimo lo schermo. Il display OLED dello smartphone, grande 6,55″, permette la rappresentazione di ogni sfumatura di colori. Anche il livello energetico è stato potenziato con una frequenza di 120Hz.

In conclusione, il Nothing Phone non solo propone un’interfaccia visiva eccellente con la Glyph, ma presenta anche un design all’avanguardia, capacità fotografiche avanzate, un’esperienza video coinvolgente e un display dalle performance superlative. Ciò he contraddistingue lo smartphone è però la personalità e la gamma di luci che danno un tocco di creatività, anche per una semplice telefonata.