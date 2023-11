Sin dai tempi di Euclide nell’antica Grecia, per i matematici di tutto il mondo, la ricerca dei numero primo più grande è stata una sfida continua.

Una sfida che ha coinvolto e continua a coinvolgere i professionisti del settore da oltre 2000 anni.

I numeri primi, sono quei numeri che possono essere divisi solo per 1 e per se stessi. Ne sono un esempio il 3 ed il 7.

Questi, sono stati definiti per la prima volta da Thomas Kecker, famoso matematico dell’Università di Portsmouth, come gli atomi della teoria dei numeri.

Per Kecker, infatti, come per moltissimi altri matematici, i numeri primi costituirebbero i mattoni fondamentali su cui si costruisce l’intero edificio della matematica.

Come è stato scoperto il numero primo più grande mai esistito

La ricerca del numero primo più grande in assoluto, sembra però che abbia dato finalmente i suoi frutti. Infatti, oggi, il numero primo più grande mai conosciuto è 2^(82,589,933) – 1. Ovvero una cifra che si ottiene moltiplicando 2 per se stesso 82,589,933 volte e sottraendo poi 1.

Questo numero, noto anche come M82589933, appartiene alla categoria dei numeri primi di Mersenne. Il noto monaco francese Marin Mersenne che li studiò più di 350 anni fa.

L’M82589933, è stato scoperto il 7 Dicembre 2018, grazie al Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS). Si tratta di uno dei più grandi progetti di calcolo mai esistiti, che coinvolge matematici di tutto il mondo per la risoluzione collettiva di problemi numerici.

In questo modo, il numero in questione (M82589933) è stato finalmente scoperto dopo ben 12 giorni di calcolo continui. Calcoli resi possibili da un particolare computer messo a disposizione da Patrick Laroche, un professionista IT residente in Florida.