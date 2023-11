Guardare illegalmente i contenuti in streaming, quali possono essere DAZN o Sky, può essere davvero molto pericoloso per l’utente medio, che si potrebbe effettivamente ritrovare a dover pagare una sanzione (multa), o addirittura accedere al carcere, nel caso in cui venisse a tutti gli effetti scoperto, nel suo utilizzo dell’IPTV.

Il mondo dell’IPTV è davvero coinvolto in una campagna con la quale il governo sta facendo di tutto per cercare di porre un freno ad un fenomeno in fortissima crescita nel periodo, capace a tutti gli effetti di rubare circa 1 miliardo di euro dalle casse del sistema, denaro che sarebbe potuto tornare utile per i finanziamenti di vario genere, o anche semplicemente per i dipendenti.

IPTV fa rischiare tutti gli utenti: ecco come

Per questo motivo stanno ideando un nuovo modo di carpire le informazioni ed i dati degli utenti che accedono illegalmente all’IPTV, adottando contromisure di vario genere. In futuro, si dice almeno, sarà più facile riconoscere l’utente che gode dell’IPTV, così da comminargli la sanzione prevista di almeno 516 euro, a salire in base alla recidività o alla gravità (fino addirittura alla pena detentiva).

Per il momento si è voluto giocare molto sulla tempestività, di conseguenza è previsto l’intervento di AGCOM entro 30 minuti per l’interruzione del segnale di trasmissione, cosicché si impedisca sul nascere la fruizione del servizio illegale, riducendo al massimo le perdite per quanto riguarda il sistema calcio, e non solo.