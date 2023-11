La truffa più pericolosa per gli utenti prende il nome di SIM Swap, questa consiste in una serie di pratiche dei malviventi, atte proprio a impedire al consumatore finale di accedere liberamente alla propria SIM, e di conseguenza dando la possibilità agli stessi di rubare tutto il denaro dal conto corrente.

Come spesso vi diciamo, è assolutamente sconsigliato condividere troppe informazioni personali e sensibili sui social network, per il semplice fatto che potrebbero venire utilizzate in maniera non leale da chi ci guarda. I malfattori infatti prima di tutto raccolgono più dati possibili dagli stessi social, cercando di carpire quali possano essere le risposte alle domande di sicurezza, nel momento in cui inoltreranno la richiesta di sostituzione SIM all’operatore telefonico di riferimento.

SIM Swap, ecco la truffa nel dettaglio

Nel momento in cui avranno avanzato tale richiesta, potranno accedere direttamente al numero di telefono, proprio perché richiederanno la consegna della stessa presso il loro domicilio. A questo punto inizia la seconda fase della truffa, che corrisponde al cosiddetto phishing, tramite il quale cercare di carpire le informazioni sensibili legate all’accesso al conto corrente bancario.

Una volta ottenuto ciò che volevano, basterà tentare l’accesso al conto in banca, ricevere sul numero di telefono (di cui sono in possesso), il codice di attivazione, per poi rubare tutto il denaro contenuto effettivamente sullo stesso conto. Un meccanismo complesso ma realistico, al quale dovete prestare molta attenzione.