Clienti WindTre, arriva una grande sorpresa per voi !

Stiamo parlando del WindDay, ovvero il programma a premi che l’operatore ha introdotto per tutti i suoi utenti.

Si tratta di un servizio di fidelizzazione gratuito, mirata ad offrire ai propri utenti buoni sconto, traffico telefonico, giga extra e tantissime altre sorprese.

Per accedere all’iniziativa, bisogna collegarsi all’App ufficiale di WindTre ed effettuare la registrazione del proprio account, in maniera totalmente gratuita.

WindTre e WindDay: Un nuovo premio per ogni giorno della settimana

Inoltre, per tutti i nuovi iscritti WindTre offre un entusiasmante regalo di benvenuto, che consiste in buoni sconto e premi sempre nuovi per ogni giorno della settimana.

Per esempio, per il mese di novembre 2023 il premio per i nuovi clienti consiste in un buono regalo di Barò Cosmetics del valore di ben 30 euro. Il buono è da applicare sul negozio online e su determinati prodotti selezionati, tuttavia non è necessaria alcuna spesa.

Altre novità sono previste anche per Dicembre 2023. Infatti, tutti gli iscritti al WindDay potrànno usufruire di una particolare card denominata “Un regalo speciale per te”.

Grazie a questa speciale carta regalo essi potranno ottenere un premio diverso ogni mese.

Per esempio, per tutto il mese di Dicembre sono previsti 9 mesi gratuiti di canone Telepass Plus ed un servizio di cash back di 30 euro da utilizzare in App sui servizi di Telepass Plus.

Ma le sorprese non sono di certo finite qui!

Per avere maggiori informazioni a riguardo e, sapere in anticipo, quali saranno i premi previsti per ogni mese, potete consultare facilmente il sito ufficiale di WindTre!