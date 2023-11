Arrivano una serie di importanti novità in prospettiva futura per il pagamento del canone RAI. La nuova Legge di Bilancio, che a breve sarà in discussione presso il Parlamento, ha introdotti infatti i tanti attesi cambiamenti per il tributo legato alla tv di Stato.

Canone RAI, il nuovo costo del tributo

La buona notizia per tutti gli italiani è che, a partire dal prossimo mese di gennaio, il canone avrà un costo pari a soli 70 euro, rispetto a quanto previsto nel 2023 e negli anni precedenti, ossia 90 euro. Gli italiani potranno decidere ancora una volta di effettuare il pagamento del canone sulle bollette dell’energia elettrica in unica soluzione o per mezzo di rate mensili dal valore di 7 euro ciascuna.

La mossa del Governo segue quelle che sono le anticipazioni delle ultime settimane, anticipazioni anche figlie delle richieste dell’Unione Europea che, da tempo, chiede a tutti i suoi Paesi membri la massima trasparenza per le componenti energetiche che figurano nelle bollette per l’energia elettrica.

Il fondo garantito nel 2023 porterà nelle casse della RAI un totale di 1,85 miliardi. Come ovvio, la riduzione del canone abbasserà questo fondo, con la necessità da parte del Governo di ulteriori stanziamenti economici per ridurre l’ammanco nei conti della tv di Stato.

Con il taglio del canone è quindi scongiurata la seconda ipotesi che era circolata, ossia lo spostamento della tassa dalle bollette per l’energia elettrica alle ricaricabili per la telefonia mobile. Ciò avrebbe portato ad ulteriore ribasso del costo del canone, al netto di un grande aumento della platea di contribuenti.