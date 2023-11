La Nuova Hyundai Santa Fe è finalmente realtà, una vettura che cambia radicalmente quanto visto in passato con le generazioni precedenti, per aprirsi verso il design degli anni ’90, volendo elogiare quanto di buono fatto nello scorso millennio.

Il passo di 2,815 metri è il suo tratto distintivo, date le dimensioni non eccessive, infatti raggiunge 4,830 metri di lunghezza, passando per 1,73 metri di altezza e 1,90 metri di larghezza. Nella prima fila è presente il Relaxation Seat, con poggiagambe e possibilità di reclinare il sedile per una maggiore sensazione di comfort. Tutto ciò si tramuta in maggiore spazio per le gambe degli utenti in seconda fila, che cresce di 20 centimetri, fino ad arrivare a 1,055 metri; discorso simile per la terza fila, con una crescita di 15 centimetri, ed uno spazio di 0,761 metri. Il bagagliaio, ai vertici della categoria, sfrutta un portellone a tutta larghezza per riuscire a fruire meglio di tutti gli spazi, mantenendo sempre linee squadrate e presenza massiccia.

Nuova Hyundai Santa Fe: interni

Gli interni puntano su elementi orizzontali e verticali, mantenendo inalterato lo stile elegante e feeling di qualità, il cruscotto ha un design a forma di H, oltre alla presenza di tantissima tecnologia. In particolare un display curvo panoramico che racchiude un cluster digitale da 12,3 pollici, ed anche un pannello per il controllo dell’entertainment. La climatizzazione viene gestita dallo schermo da 6,6 pollici, per una più facile gestione della temperatura, con l’integrazione anche del primo vano portaoggetti bilaterale (ovvero accessibile sia anteriormente che posteriormente).

E’ presente la ricarica wireless doppia ad alta velocità, combinato con prese USB-C con potenza massima erogata di 27W, senza dimenticarsi il vassoio di sterilizzazione UV-C. La digital key 2 permette l’accesso e l’avviamento del veicolo, come anche il controllo da remoto con lo smartphone, mentre il ROA avverte il guidatore della presenza di passeggeri nei sedili posteriori, dopo lo spegnimento della vettura.

Non mancano chiaramente tutti gli ADASS, tra cui Forward Collision-Avoidance Assist 2, Driver Attention Warning (DAW), Driver Monitoring System (DMS), Navigation-base Smart Cruise Control 2 (per mantenere la velocità sicura durante le curve in autostrada) o Highway Driving Assist 2 (per mantenere le giuste distanze dal veicolo che precede), sono solamente un piccolo esempio ed estratto dei tantissimi optional aggiungibili.

La Nuova Hyundai Santa Fe sarà acquistabile a partire dalla prima metà del 2024 in Europa, nelle due motorizzazioni: full hybrid e plug-in hybrid, appoggiandosi al motore da 1.6 T-GDI di Hyundai.