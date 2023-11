Vodafone è, a tutti gli effetti, uno dei gestori telefonici italiani migliori in assoluto. La sua rete è infatti in grado di raggiungere le zone più remote garantendo una copertura sempre stabile e totale.

Non a caso, l’operatore, detiene con Tim il ruolo di leader assoluto del settore delle telecomunicazioni.

Il tutto grazie ai suoi servizi di qualità, che garantiscono sempre altissime prestazioni, ma anche e soprattutto ai grandissimi vantaggi economici delle sue offerte.

Offerte che fanno di Vodafone uno dei più temibili competitor presenti sul territorio.

Se siete alla ricerca di una promozione per la vostra linea mobile e intendete effettuare una portabilità di numero mobile da altro operatore, mantenendo il vostro recapito telefonico invariato, abbiamo la soluzione ideale per voi.

(Sul sito ufficiale Vodafone è presente l’intera lista degli operatori telefonici da cui è possibile effettuare la portabilità).

Vodafone Bronze Plus: Tutti i dettagli

La promozione Vodafone che vogliamo presentarti oggi è la Bronze Plus.

L’offerta ideale per avere tutte le libertà di cui hai bisogno.

Essa a soli 9.99 euro al mese, include un gran numero di servizi. Tra cui:

Minuti e chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali di linea fissa e mobile. Alcuni scatto alla risposta e resto al telefono tutto il tempo che vuoi, senza costi aggiuntivi;

i numeri nazionali di linea fissa e mobile. Alcuni scatto alla risposta e resto al telefono tutto il tempo che vuoi, senza costi aggiuntivi; GIGA ILLIMITATI , se decidi di pagare mediante il servizio Smart Pay. Altrimenti potrai godere di 70 GB di Internet al mese;

Internet alla massima velocità del 5G , per una connessione stabile e di altissima qualità, per tutto i dispositivi compatibili con questa nuova ed incredibile tecnologia;

, se decidi di pagare mediante il servizio Smart Pay. Altrimenti potrai godere di 70 GB di Internet al mese; Internet alla , per una connessione stabile e di altissima qualità, per tutto i dispositivi compatibili con questa nuova ed incredibile tecnologia; Massima copertura di rete dell’intero territorio nazionale, anche per le zone più isolate o nei luoghi più affollati;

dell’intero territorio nazionale, anche per le zone più isolate o nei luoghi più affollati; Costo di attivazione di 0.1 centesimi di euro;

di euro; SIM E SPEDIZIONE GRATUITA presso il vostro domicilio o altro luogo di ritiro selezionato;

presso il vostro domicilio o altro luogo di ritiro selezionato; PREZZO BLOCCATO per 24 MESI !

Inoltre, SmartPay rappresenta uno dei migliori servizi di pagamento del momento. La piattaforma infatti consente un addebito del piano tariffario mensile, direttamente sulla carta di credito o sul conto corrente. La ricarica avverrà in maniera automatica, così che tu possa sentirti libero da stress e pensieri.