Per quanto gli smartphone rappresentano dispositivi veramente utili per la vita di tutti i giorni, essi non sono privi di rischi.

In particolare, i pericoli legati ai telefoni cellulari riguardano i livelli delle radiazioni che essi emettono.

Dunque, prima di acquistare un nuovo smartphone, sarebbe idoneo sincerarsi sui valori radioattivi di ogni modello disponibile attualmente sul mercato

Ad occuparsi di questo è stato l’ente tedesco il Bundesamt für Strahlenschutz, ovvero l’ Ufficio Federale per la protezione delle radiazioni. È quest’ultimo, infatti, che dobbiamo ringraziare per aver ridotto e facilitato il lavoro di selezione ed individuazione degli smartphone meno radioattivi.

Il valore delle radiazioni, è rappresentato mediante un indice ovvero l’indice Sar. Quest’ultimo viene misurato per watt al secondo. Il limite di sar massimo per i paesi dell’Unione Europea corrisponde a 2 watt al secondo.

Lista degli smartphone più radioattivi

Ebbene, rifacendoci a questa lista super accurata, abbiamo una cattiva notizia per tutti i fan degli smartphone Samsung. Infatti, alcuni dei modelli di cellulare più nocivi e radioattivi appartengono proprio alla rinomata azienda giapponese.

I modelli più pericoli attualmente sono:

Samsung Galaxy S22 , con 1,21 W/s;

, con 1,21 W/s; Samsung Galaxy S22 Ultra e A52 5G , con 1,05 W/s;

, con 1,05 W/s; Realme GT Neo 2, con un indice SAR di 1,19 W/s;

con un indice SAR di 1,19 W/s; Oneplus Nord CE 2, con 1,02 con W/s;

con 1,02 con W/s; Google Pixel 6 e 6 Pro , con 1,00;

, con 1,00; iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, con 1.00 W/s;

con 1.00 W/s; ASUS Zenfone 6, con 1,57 W/s;

con 1,57 W/s; Google Pixel 3 XL , con 1,39;

, con 1,39; Huawei Mate 9 , con un preoccupante 1,64 W/s;

, con un preoccupante 1,64 W/s; Diversi Xiaomi della linea Mi con punteggi superiori a 1,40.

Tuttavia, riportiamo anche dati favorevoli, che riguardano altri modelli di smartphone: