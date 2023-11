HoMobile è un operatore telefonico virtuale, di recente nascita che, in poco tempo è riuscito ad insinuarsi con successo all’interno del mercato delle telecomunicazioni italiano. Ponendosi come uno tra i più temibili gestori telefonici presenti sul territorio.

L’operatore deve infatti la sua incredibile linea e i suoi servizi ad altissima prestazione a Vodafone, leader indiscusso del settore.

L’offerta HoMobile che vi proponiamo oggi è valida per tutti i clienti che desiderano attivare la nuova linea attraverso una portabilità di numero mobile da altro operatore.

La promo in questione è disponibile per il gli ex utenti Iliad, Fastweb, CoopVoce e molti altri ancora. (La lista completa è disponibile sul sito ufficiale di Ho.Mobile).

HoMobile: Le migliori promo mobile del momento

Di seguito ecco due delle migliori promozioni HoMobile per la linea mobile.

La prima offerta, disponibile al prezzo di soli 5.99 euro al mese, prevede:

– Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile. Non è previsto alcuno scatto alla risposta o altro costo aggiuntivo!

– Messaggi di testo verso tutti i numeri;

– 100 GB di Internet alla massima velocità del 4G;

– Velocità di download ed upload fino a 30 Mbps;

– Navigazione hotspot inclusa;

– Numero dedicato 42121, per informazioni circa il credito residuo;

– Massima copertura di rete su tutto il territorio nazionale;

– Altri servizi inclusi: Segreteria telefonica, trasferimento di chiamata, avviso di chiamata, SMS ho.chiamato;

– App dedicata per avere tutte le informazioni aggiornate circa la promo attiva sul proprio numero;

– Servizio soddisfatti o rimborsati. Usufruisci della promozione per un periodo di almeno 30 giorni. In caso di volontà di recesso per insoddisfazione del servizio offerto, verrai rimborsato dell’intera cifra pagata in fase di attivazione.