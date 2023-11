Gli smartphone con il SAR più basso

Dopo aver incrociato le informazioni relative alle vendite annue ai prezzi medi al dettaglio per ogni modello, non sembra sia emersa alcuna correlazione significativa tra i valori SAR e il prezzo medio. Si può però notare una tendenza dei dispositivi meno costosi (e meno diffusi) ad avere valori SAR inferiori. Nonostante le innumerevoli teorie, non ci sono ancora certezze sui rischi possibili riguardanti queste esposizioni, ma possono comunque essere cancerogene. Alcuni studiosi italiani hanno sviluppato una teoria secondo il quale il troppo uso, unito alle onde non ionizzate, potrebbe addirittura essere una delle cause della comparsa del cancro in alcuni pazienti. L’unico suggerimento utile è non tenerli sempre incollati al corpo.