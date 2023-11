DAZN, il calendario delle partite di Serie A del weekend

Anche questa volta DAZN avrà un ruolo fondamentale per guardare la Serie A. In esclusiva sulle sue reti infatti saranno disponibili diverse partite, che cominceranno da venerdì sera.

Ricordiamo che qualsiasi abbonamento è utile per seguire il calcio che conta e anche altri contenuti legati allo sport.

DAZN: le partite della 14esima giornata di Serie A

Si comincerà direttamente venerdì 1 dicembre, alle ore 20:45. Il Monza ospiterà la Juventus, che cercheranno ogni modo di fare punti importanti per consolidare il suo posto in classifica. Arrivati al sabato, ci saranno diversi match interessanti, sempre in esclusiva su DAZN. Il primo, quello delle ore 15:00, vedrà un nuovo scontro salvezza per il Genoa, che ospiterà l’Empoli alle ore 15:00 allo stadio Marassi.

Alle 18 sarà il turno della Lazio che ospiterà all’Olimpico il Cagliari, mentre il posticipo serale vedrà la partita tra Milan e Frosinone, entrambe in cattive acque ultimamente. Passando alla domenica il primo match veramente importante, sarà quello che vedrà impegnate Sassuolo e Roma a Reggio Emilia, più precisamente alle ore 18:00.

In serata ecco il super posti posticipo che vedrà in scena allo stadio Maradona di Napoli, la squadra di casa e l’Inter di Simone Inzaghi. Il lunedì sarà tempo di monday night tra Torino ed Atalanta in campo alle 20:45.

Questo è l’elenco con tutte le partite e gli orari dettagliati:

Venerdì 1 dicembre

Monza vs Juventus alle 20:45

Sabato 2 dicembre

Genoa vs Empoli alle 15:00

Lazio vs Cagliari alle 18:00

Milan vs Frosinone alle 20:45

Domenica 3 dicembre

Lecce vs Bologna alle 12:30

Fiorentina vs Salernitana alle 15:00

Udinese vs Verona alle 15:00

Sassuolo vs Roma alle 18:00

Napoli vs Inter alle 20:45

Lunedì 4 dicembre