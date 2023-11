Expert è una realtà in fortissima crescita sul territorio italiano, sopratutto per la sua grande capacità di riuscire a scontare i migliori prodotti, raggiungendo i prezzi più bassi che si siano effettivamente visti nel corso degli ultimi anni, così da spingere i consumatori a recarsi presso le varie realtà sul territorio, oppure approfittando delle medesime occasioni presenti sul sito ufficiale.

I prodotti commercializzati da Expert, a prescindere dalla categoria merceologica, sono tutti alle medesime condizioni di vendita: no brand, quindi la telefonia mobile riceve aggiornamenti diretti dal produttore, senza passare tramite l’operatore telefonico. In ultimo, sono tutti con garanzia di 24 mesi, che riesce così a coprire i vari difetti di fabbrica che potrebbero emergere in fase di utilizzo.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon che potete avere solamente oggi con il nostro canale Telegram dedicato, in questo modo avrete anche codici sconto gratis da utilizzare per abbassare i prezzi.

Expert, quali sono gli sconti del Cyber Monday

La maggior parte degli smartphone in promozione per il Cyber Monday di Expert sono in vendita a prezzi che non superano i 430 euro, infatti al netto di qualche piccola eccezione, il modello più costoso è forse Honor 90 (ed anche Realme 11 Pro+ 5G) con una spesa finale di 429 euro. Per il resto trattiamo di terminali che sono decisamente più economici, ugualmente capaci di fornire e di raggiungere prestazioni ugualmente al top: come Redmi Note 12 Pro, un must have sotto i 250 euro, passando per Galaxy A54, il top se non si vogliono spendere più di 400 euro, per finire con Realme C55, il più bilanciato della nostra selezione con i suoi 179 euro di spesa.

Le altre offerte del volantino Expert le potete ugualmente sfogliare collegandovi al seguente link.